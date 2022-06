Il Chelsea tiene colloqui per lo shock di Cristiano Ronaldo (Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-25 20:50:53 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Di Conor Laird Pubblicato: 25 giugno 2022 19:50Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2022 22:03 Il nuovo proprietario del Chelsea Todd Boehly ha esplorato la possibilità di ingaggiare Cristiano Ronaldo dai rivali della Premier League Manchester United, è stato rivelato. La notizia scioccante è emersa sabato sera, per gentile concessione dell’esperto di trasferimenti David Ornstein. Il giornalista di The Athletic ha confermato che la scorsa settimana è avvenuto un incontro tra il suddetto Boehly e l’agente di Ronaldo Jorge Mendes. Durante la discussione è stato messo in primo piano il tema del futuro del 5 volte Pallone d’Oro. Ciò è avvenuto quando Boehly, si sa, ha attirato Mendes sulle ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-25 20:50:53 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Di Conor Laird Pubblicato: 25 giugno 2022 19:50Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2022 22:03 Il nuovo proprietario delTodd Boehly ha esplorato la possibilità di ingaggiaredai rivali della Premier League Manchester United, è stato rivelato. La notizia scioccante è emersa sabato sera, per gentile concessione dell’esperto di trasferimenti David Ornstein. Il giornalista di The Athletic ha confermato che la scorsa settimana è avvenuto un incontro tra il suddetto Boehly e l’agente diJorge Mendes. Durante la discussione è stato messo in primo piano il tema del futuro del 5 volte Pallone d’Oro. Ciò è avvenuto quando Boehly, si sa, ha attirato Mendes sulle ...

