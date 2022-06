Il centrosinistra vince a Parma dopo 24 anni | Guerra è il nuovo sindaco

(Di domenica 26 giugno 2022) Vittoria al ballottaggio per Michele. Il candidato delha ottenuto la maggioranza delle preferenze

vinnix63 : RT @HuffPostItalia: Ballottaggi, a Parma vince il centrosinistra, avanti anche Piacenza. Tommasi avanti a Verona - FrankRN10 : RT @aldotorchiaro: Il centrosinistra vince a Catanzaro, Parma, Piacenza, Lucca, forse anche a Verona. Senza M5S, anzi con l'astensione di m… - thecoolmauri : RT @FabrizioDelpret: Damiano #Tommasi che vince a Verona - a VERONA! - col centrosinistra è tipo un gol al novantesimo mentre hai l’orgasmo… - HuffPostItalia : Ballottaggi, a Parma vince il centrosinistra, avanti anche Piacenza. Tommasi avanti a Verona - vinnix63 : RT @FabrizioDelpret: Damiano #Tommasi che vince a Verona - a VERONA! - col centrosinistra è tipo un gol al novantesimo mentre hai l’orgasmo… -

... com'è andata per i partiti: l'analisi Ilregistra un buon risultato e sembra ... Il centrodestra dove si presenta unito, diviso invece arranca. Fratelli d'Italia ha superato di ...... com'è andata per i partiti: l'analisi Ilregistra un buon risultato e sembra ... Il centrodestra dove si presenta unito, diviso invece arranca. Fratelli d'Italia ha superato di ...Secondo i primi dati disponibili sul sito del Viminale, a Piacenza e Parma i candidati del centrosinistra sono nettamente avanti sugli avversari di centrodestra. A Piacenza, con 51 sezioni scrutinate ...Giuseppe Conte ha convocato questa sera il Consiglio Nazionale del M5s. Alla riunione, in cui si discute soprattutto del tetto dei due mandati, partecipa anche Beppe Grillo, atteso domani a Roma. Dopo ...