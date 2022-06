Icardi rischia di finire fuori rosa: il Psg valuta la linea dura per costringere gli esuberi a partire (Di domenica 26 giugno 2022) Sarà molto calda l’estate di Mauro Icardi. L’attaccante argentino, ex capitano dell’Inter, potrebbe infatti ritrovarsi a rivivere i fantasmi dell’ultimo periodo vissuto in nerazzurro, quando fu privato della fascia e messo fuori rosa. Stavolta, però, i suoi comportamenti non c’entrano niente, men che meno il suo rapporto coi compagni. È semplicemente la “linea dura” del direttore sportivo dei parigini, Campos, che stando a quanto riporta Le Parisien, avrebbe intenzione di riproporre, per gli esuberi del Psg, le stesse maniere del periodo di Lille, testimoniate peraltro da diversi calciatori. La privazione del posto auto e l’isolamento negli spogliatoi (i giocatori fuori rosa dovranno cambiarsi in spogliatoi “secondari”) sono solo alcuni dei metodi che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 giugno 2022) Sarà molto calda l’estate di Mauro. L’attaccante argentino, ex capitano dell’Inter, potrebbe infatti ritrovarsi a rivivere i fantasmi dell’ultimo periodo vissuto in nerazzurro, quando fu privato della fascia e messo. Stavolta, però, i suoi comportamenti non c’entrano niente, men che meno il suo rapporto coi compagni. È semplicemente la “” del direttore sportivo dei parigini, Campos, che stando a quanto riporta Le Parisien, avrebbe intenzione di riproporre, per glidel Psg, le stesse maniere del periodo di Lille, testimoniate peraltro da diversi calciatori. La privazione del posto auto e l’isolamento negli spogliatoi (i giocatoridovranno cambiarsi in spogliatoi “secondari”) sono solo alcuni dei metodi che ...

