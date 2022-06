I sondaggi fanno piangere Di Maio, Conte e Calenda. Boom di Forza Italia (Di domenica 26 giugno 2022) Con la scissione M5s e Di Maio diventano irrilevanti. Azione è appena al 3%. Esulta il centrodestra in crescita. Con Forza Italia sfiora il 10% Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 giugno 2022) Con la scissione M5s e Didiventano irrilevanti. Azione è appena al 3%. Esulta il centrodestra in crescita. Consfiora il 10%

Pubblicità

maolindas : @anima_leggera @m_spagna @RandagiBaffi @rumba_magica Grazie per la fiducia cara, ma non fidarti di chi fa questa so… - Genny69088543 : Dipende dove si fanno i sondaggi - IdaPutrino : @LucaValigi Dove fanno i sondaggi aggiustati ?? - lucadoro_ : Politici e giornalisti che fanno disinformazione per 2 punti in più nei sondaggi o per vendere qualche copia, consa… - Giusepp73435001 : @RenzoLaBianca Noi siamo specchio di questo stato,se il nuovo Ipf di Dimaio è al 3% Berlusconi in risalita al 10%,i… -