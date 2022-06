I russi tornano a bombardare Kiev: ecco la nuova strategia di Putin (Di domenica 26 giugno 2022) Quella che doveva essere una guerra lampo, si è trasformata ufficialmente in una guerra di logoramento. Al quinto mese dall’inizio dei combattimenti, la capitale ucraina ritorna sotto il mirino degli attacchi russi. In prima mattinata, infatti, quattordici missili sono stati sganciati su Kiev, distruggendo interi centri residenziali e provocando la morte di un civile. Reattore nucleare danneggiato Nella notte, nucleo del conflitto è stata anche Kharkiv. Inizialmente conquistata dai russi, per poi essere abbandonata per concentrarsi sulla presa del Donbass, la città è stata al centro di numerosi bombardamenti, che hanno causato il danneggiamento di un reattore nucleare, oltre al rischio di comportare “gravi effetti delle radiazioni ed alla contaminazione delle aree circostanti”, così come affermato dall’Ispettorato statale per la ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 26 giugno 2022) Quella che doveva essere una guerra lampo, si è trasformata ufficialmente in una guerra di logoramento. Al quinto mese dall’inizio dei combattimenti, la capitale ucraina ritorna sotto il mirino degli attacchi. In prima mattinata, infatti, quattordici missili sono stati sganciati su, distruggendo interi centri residenziali e provocando la morte di un civile. Reattore nucleare danneggiato Nella notte, nucleo del conflitto è stata anche Kharkiv. Inizialmente conquistata dai, per poi essere abbandonata per concentrarsi sulla presa del Donbass, la città è stata al centro di numerosi bombardamenti, che hanno causato il danneggiamento di un reattore nucleare, oltre al rischio di comportare “gravi effetti delle radiazioni ed alla contaminazione delle aree circostanti”, così come affermato dall’Ispettorato statale per la ...

Fabiomass65 : @tempoweb Mah... Come è possibile? Non avete detto che i razzi lanciati dai Russi, a metà gittata tornano indietro...boh..?? - marcolazzerini2 : A questo punto visto che i Russi giocano sporco .... e tornano a bombardare Kiew... Do un consiglio a Zelenski: qu… - FaRitardo1 : @ultimenotizie I missili ruSSi sono talmente a corto raggio che tornano indietro. L'esercito più pippa della storia - omicron54 : @MPSkino I segni, Kirillone scivola e fa ridere mezzo mondo, i missili Russi tornano per colpire chi li lancia. Dir… - twittingelenaa : RT @AlbertoSomma4: Adesso, dopo i ricci mangia cingoli, i cani che si arruolano nell'esercito ucraino, gatti randagi che tornano dalla padr… -