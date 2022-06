I Mondiali dell’82 sono Pablito | Pertini | Bearzot Ma anche l’inizio della rinascita spagnola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 giugno 2022) La rivista Time, dopo la vittoria azzurra nella finaleal Santiago Bernabeu, titolava in copertina: “È bello essere italiani”. In queste settimane le celebrazioni per il quarantennale del trionfo ci hanno fatto riassaporare momenti segnati da un sentimento di unione che una nazione solitamente frammentata aveva visto poche volte. Quel Mundial risultò decisivoper la Spagna. Non per un risultato sportivo che mancò del tutto – la nazionale di Arconada e Santillana non superò la seconda fase a gironi, eliminata dall’allora Germania Ovest -, ma per i risvolti politici e sociali. Il paese si aprì al mondo, rivide la luce dopo decenni dominati da una dittatura – conclusasi solo sette anni prima con la morte naturale del Caudillo – che l’aveva ricacciato in un angolo oscuro. Fu quello l’anno in cui in tante case arrivò la televisione a colori, ...