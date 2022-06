I missili russi sfiorano la Polonia | Putin mostra i muscoli con le super armi

(Di domenica 26 giugno 2022) Laa ha fatto sapere di aver attaccato un centro di addestramento delle truppe ucraine vicino alla frontiera polacca. A renderlo noto è stato il ministero della Difesa, che ha precisato che le forze aerospaziali russe hanno attaccato siti militari delle truppe ucraine nelle regioni di Chernikiv, Zhytomyr e Leopoli. I bombardamenti sono stati effettuati con «ad alta precisione delle forze aerospaziali russe eKalibr (da crociera)», ha aggiunto il ministero della Difesa russo in un comunicato. Tra gli obiettivi presi di mira c'è un centro di addestramento militare per le forze ucraine nel distretto di Starytchi, nella regione di Leopoli, a una trentina di chilometri dal confine polacco.

Pubblicità

DantiNicola : A 6 anni è stata estratta dalla macerie di un palazzo colpito da missili russi. A #Kyiv all'alba dopo 123 giorni un… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Missili su Kiev. Un morto e cinque feriti. Estratta viva dalle macerie una bambina di 7 anni. Biden: I bo… - repubblica : Diretta guerra Russia-Ucraina: missili su Kiev all'alba. Zelensky: 'Non ci spezzeranno'. Fonti separatiste: russi e… - elenaboromeo : Stamattina #Kyiv si è svegliata così: con due palazzi residenziali colpiti dai missili russi. Una bambina di 7 anni… - Asiablog_it : #UCRAINA ???????? I missili russi hanno colpito un edificio residenziale di 9 piani e il complesso di un asilo nido ne… -

su Kiev, bambina di 7 anni estratta viva dall'edificio bombardato Intanto, oggi è il giorno del G7, al via in Germania: sul tavolo il no all'oro russo, la partita del grano e del ...Ieri '45nella notte e nella mattinata' hanno colpito il paese, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto discorso serale. 'Non è solo la distruzione della nostra ...durante una trasmissione televisiva russa, mentre stava ricevendo il leader bielorusso Alexander Lukashenko a San Pietroburgo. “Nei prossimi mesi trasferiremo in Bielorussia i sistemi missilistici ...Nuovo attacco missilistico su Kiev, dopo una tregua di alcune settimane. Le esplosioni udite all'alba sarebbero state quattro, provocate da ...