I Lions Bergamo si arrendono in finale: Varese vince il Silver Bowl (Di domenica 26 giugno 2022) Bergamo. Quanto successo in questo "Campionato di Seconda Divisione" targato FIDAF (la Federazione Italiana di American Football) può venire riassunto con una sola frase: i Lions Bergamo stanno per tornare. Il progetto di rinascita partito quest'anno, voluto dal Presidente Ambrogio Petrone, inizia con il raggiungimento di un obiettivo inaspettato: su nove partite disputate, gli orobici ne hanno vinte sette e perse soltanto due. Partiti da sfavoriti, la loro corsa si è fermata soltanto al Silver Bowl, la finalissima del campionato. Al Velodromo Maspes-Vigorelli di Milano a vincere sono stati gli Skorpions Varese di Coach Holt, che si sono guadagnati anche la promozione in prima divisione. Questa finale, ricordando il retaggio calcistico, è stata una ...

