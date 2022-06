I libri su Elvis che avrai voglia di regalarti dopo aver visto il film di Baz Luhrmann

Leggi su gqitalia

(Di domenica 26 giugno 2022) Il nuovodi Baz Lurhmann ti riaccenderà la curiosità per uno degli esseri più mitologici del rock, inclusa ladi cercare tra isuPresley online. Perché, in quanto icona, è immortale e fa tendenza sempre e basta anche solo un titolo di un nuovoa riportarci a galla la sua lezione di stile, ritmo, ribellione, ascesa e caduta, forse follia. E perché idi Baz Lurhmann incuriosiscono regolarmente. Si possono solo amare o detestare per la loro estetica tanto precisa e inconfondibile, ma scatenano regolarmente il desiderio di tornare in contatto con un'epoca, uno stile, la storia di un personaggio o di un capolavoro della letteratura e… molte canzoni (tutte quelle che la playlist interna alla colonna sonora propone e quelle che ...