I leader del G7 uniti contro la guerra di Mosca in Ucraina. E Putin lancia missili su Kiev (Di domenica 26 giugno 2022) I leader del G7, dal vertice in Baviera hanno voluto mandare un messaggio di unità indirizzato al presidente russo Vladimir Putin. Nel giorno in cui i capi di Stato e di governo delle maggiori economie globali hanno discusso di come affrontare le ricadute della guerra in Ucraina, Mosca ha alzato il livello di minaccia, colpendo con missili la capitale Kiev. Un attacco che non si verificava da tre settimane. Una persona è morta, altri civili sono rimasti feriti, alcuni bloccati sotto le macerie. Il presidente Usa Joe Biden ha parlato di un atto di "barbarie", mentre le autorità ucraine, hanno chiesto all'Occidente di aumentare le sanzioni contro Mosca. I leader hanno concordato il divieto di importazione dell'oro ...

