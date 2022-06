Hertha Berlino, il nuovo presidente è un ex ultras: vinte le elezioni, sostituisce Gegenbauer (Di domenica 26 giugno 2022) L’Hertha Berlino ha annunciato che Kay Bernstein è il nuovo presidente del club tedesco. Il 41enne ha infatti vinto le elezioni ottenendo ben 1.670 voti sui 3.016 totali, ma soprattutto Bernstein è un ex ultras dell’Hertha e la sua elezione è stata accolta con gioia da tutta la tifoseria. Le elezioni si erano rese necessarie dalle dimissioni dell’ormai ex presidente Werner Gegenbauer, alla guida della società per ben 14 anni. “Adesso possiamo guarire dall’interno questo club, che è in terapia intensiva” ha affermato Bernstein. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) L’ha annunciato che Kay Bernstein è ildel club tedesco. Il 41enne ha infatti vinto leottenendo ben 1.670 voti sui 3.016 totali, ma soprattutto Bernstein è un exdell’e la sua elezione è stata accolta con gioia da tutta la tifoseria. Lesi erano rese necessarie dalle dimissioni dell’ormai exWerner, alla guida della società per ben 14 anni. “Adesso possiamo guarire dall’interno questo club, che è in terapia intensiva” ha affermato Bernstein. SportFace.

