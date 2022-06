Guerra in Ucraina, diretta dal giorno 123: Kiev torna sotto attacco - Esteri - quotidiano.net (Di domenica 26 giugno 2022) Kiev, sindaci europei ingannati da riproduzione Deepfake Kiev, 26 giugno 2022 - Guerra in Ucraina , nel giorno 123 Kiev torna sotto attacco delle truppe di Putin . I russi hanno lanciato 14 missili ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 giugno 2022), sindaci europei ingannati da riproduzione Deepfake, 26 giugno 2022 -in, nel123delle truppe di Putin . I russi hanno lanciato 14 missili ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #25giugno Su #guerra e #pace in #Ucraina #Russia quello che sta accadendo sarebbe curioso se non fosse tragico. Mi… - rulajebreal : “Il pacifismo è la risposta sbagliata alla guerra in Ucraina. Il vero obiettivo di Putin è lo smantellamento dell'u… - riotta : Man mano che la guerra #Ucraina si rivela il macello che era prevedibile e #Putin usa la sola tattica che conosce,… - AnnaMaritati : @Sntgvn @emazep @HuffPostItalia E' stato così per Covid e vaccini. E' così per Putin e guerra in Ucraina. Chiunque… - littlestar04060 : RT @BarillariDav: Invece che stracciarvi le vesti per la sentenza della corte statunitense, invece che tifare per la guerra in Ucraina, pre… -