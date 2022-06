Guerra in Ucraina, diretta. Attacco missilistico su Kiev, la Bbc: lancio dal Mar Caspio. Biden: «I leader del G7 vogliono bandire oro russo» (Di domenica 26 giugno 2022) La Guerra in Ucraina prosegue: al 26 giugno si registrano attacchi dell'esercito della Russia su Kiev, con missili sulle aree residenziali e nel distretto industriale di Kharkiv. Suonano le... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 26 giugno 2022) Lainprosegue: al 26 giugno si registrano attacchi dell'esercito della Russia su, con missili sulle aree residenziali e nel distretto industriale di Kharkiv. Suonano le...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #25giugno Su #guerra e #pace in #Ucraina #Russia quello che sta accadendo sarebbe curioso se non fosse tragico. Mi… - GiovaQuez : Per Lukashenko il blocco del transito tra Kaliningrad e la Lituania equivale a una 'dichiarazione di guerra de fact… - Pontifex_it : In #Ucraina, continuano i bombardamenti che causano morti, distruzione e sofferenze per la popolazione. Per favore,… - MaterTenebraru1 : RT @Luigiantonio80: @Patrizi83078394 Le sanzioni non hanno avuto l'effetto sperato. La Russia e i suoi partner si arricchiscono mentre gli… - Poghos2003 : @pietro46416056 @Esagramma_56 Per tanti anni l'Ucraina è stata politicamente divisa tra Ovest e Nord filo occidenta… -