Guerra e virus | le amnesie dei diritti | ecco cosa ha scordato Marco Travaglio

(Di domenica 26 giugno 2022) Durante l'epopea apulo-venezuelana del governo Conte, con il Paese presidiato dalle cure del Supercommissario dei banchi a rotelle, dalle prescrizioni dei verbali secretati e dall'istigazione alla delazione del ministero della Salute, pochi denunciavano che i provvedimenti per il contenimento del Covid apparivano spesso inutilmente gravosi per le libertà costituzionali, assicurando plateali violazioni deiindividuali senza garantire apprezzabili livelli di prevenzione. Quei pochi potevano avere ragione o no, ma tra loro non figurava chi, come fa ora, denuncia che laè un'altra scusa per calpestare icostituzionali. Si può capire che il fervore pacifista ottenebri le facoltà critiche del giornalismo post-grillino: ma una militanza del Fatto Quotidiano a ...