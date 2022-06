GP Olanda | MotoGP | comanda l’Italia | Bagnaia primo e Bezzecchi secondo

(Di domenica 26 giugno 2022) Assen si tinge fortemente di azzurro nel GPmandato in scena dalla. La classe regina ha chiuso il trittico delle due ruote mettendo su pista le moto più potenti della categoria. È una giornata da ricordare pere la Ducati più in generale: Francescotorna a vincere un Gran Premio sfruttando, anche, la caduta ed il seguente ritiro di Fabio Quartararo di Yamaha, leader attuale della classifica piloti e campione in carica del Motomondiale. Alposto un grandissimo Marcoche porta la Mooney VR46 Racing sulgradino del podio. Terza l’Aprilia di Maverick Vinales che porta un pezzo d’Italia anche nella posizione di bronzo precedendo il compagno di squadra Aleix Espargarò. GP, ...

