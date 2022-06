GP Olanda MotoGP: Bagnaia domina Assen, Quartararo KO (Di domenica 26 giugno 2022) È la MotoGP che non ti aspetti quella del GP di Assen. Oddio, che Pecco Bagnaia domini partendo dalla pole fa parte dell’ordine naturale delle cose. Ma chi si aspettava che Fabio Quartararo commettesse un errore cadendo? Per l’alfiere Yamaha è il primo zero stagionale, per il ducatista è il quarto successo. Marco Bezzecchi festeggia il primo podio in carriera, mentre Maverick Vinales e Aleix Espargaro fanno grande l’Aprilia. GP Assen, MotoGP: nuvola rossa nelle qualifiche grazie a Bagnaia GP Olanda MotoGP: cosa succede ad Assen? Sotto un cielo plumbeo che minaccia pioggia. Bagnaia parte come un fulmine, mentre Quartararo incespica. Subito ne approfitta Espargaro. Il leader ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 giugno 2022) È lache non ti aspetti quella del GP di. Oddio, che Peccodomini partendo dalla pole fa parte dell’ordine naturale delle cose. Ma chi si aspettava che Fabiocommettesse un errore cadendo? Per l’alfiere Yamaha è il primo zero stagionale, per il ducatista è il quarto successo. Marco Bezzecchi festeggia il primo podio in carriera, mentre Maverick Vinales e Aleix Espargaro fanno grande l’Aprilia. GP: nuvola rossa nelle qualifiche grazie aGP: cosa succede ad? Sotto un cielo plumbeo che minaccia pioggia.parte come un fulmine, mentreincespica. Subito ne approfitta Espargaro. Il leader ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA SI LAUREA AD ASSEN ?? Dominio PECCO in Olanda I risultati ? - SkySportMotoGP : ? INCIDENTE Quartararo – A.Espargarò (-19 giri??) LIVE ? - SkySportMotoGP : ? FERNANDEZ, SESTA VITTORIA IN MOTO2 ???? Vietti per appena 33 millesimi giù dal podio ?? I due piloti a pari punti i… - MotorcycleSp : Marco Bezzecchi ha conquistato oggi il suo primo podio in MotoGP ad Assen tagliando la bandiera degl... #MotoGP… - CiaCecy : RT @SkyTG24: MotoGp, Gp Olanda. Ad Assen doppietta italiana: vince Bagnaia davanti a Bezzecchi -