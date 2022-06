Golf: Filippo Celli vince l’European Amateur Championship e sarà il terzo italiano all’Open Championship 2022 (Di domenica 26 giugno 2022) Filippo Celli sarà il terzo italiano a giocare il 150° Open Championship a St. Andrews nel 2022. Il giovane Amateur azzurro si unirà a Francesco Molinari e Guido Migliozzi in virtù della vittoria all’European Amateur Championship, che si è disputato al Parador Campo de Golf El Saler, a Valencia, in Spagna. Dopo una competizione particolarmente piena di colpi di scena, Celli, 21 anni, che è nel pieno del suo percorso alla Texas Christian University, è riuscito a prevalere con uno score di – 8 (64 74 73 69) davanti al danese Rasmus Neergaard-Petersen di un colpo e allo scozzese Calum Scott di due. Golf: Haotong Li sempre ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022)ila giocare il 150° Opena St. Andrews nel. Il giovaneazzurro si unirà a Francesco Molinari e Guido Migliozzi in virtù della vittoria al, che si è disputato al Parador Campo deEl Saler, a Valencia, in Spagna. Dopo una competizione particolarmente piena di colpi di scena,, 21 anni, che è nel pieno del suo percorso alla Texas Christian University, è riuscito a prevalere con uno score di – 8 (64 74 73 69) davanti al danese Rasmus Neergaard-Petersen di un colpo e allo scozzese Calum Scott di due.: Haotong Li sempre ...

Pubblicità

OA_Sport : Gran risultato di Filippo Celli, che vince l'European Amateur Championship e sarà il terzo azzurro a giocare l'Open… - GolfeTurismo : Filippo Celli trionfa all'European Amateur Championship - #GareGolf #InPrimoPiano - La Redazione -… - GiornaleLORA : GOLF Filippo Celli trionfa all’European Amateur Championship e stacca il pass per il The Open - muttinis : RT @FederGolf: ?? European Amateur Championship Avvio da protagonista per ???? Filippo #Celli che conduce la gara con -8. ???? #Neergaard-Peter… - FederGolf : ?? European Amateur Championship Avvio da protagonista per ???? Filippo #Celli che conduce la gara con -8. ????… -