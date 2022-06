Golf, DP World Tour 2022: Haotong Li dall’inferno al paradiso. Successo alla prima buca di playoff per il cinese. Buon finale di Edoardo Molinari (Di domenica 26 giugno 2022) Si è concluso da pochi istanti l’evento di questo fine settimana di DP World Tour. Non sono bastate 72 buche per decretare il vincitore del BMW International Open (montepremi 2 milioni di euro), in quanto il belga Thomas Pieters con un super ultimo giro ha agguantato il cinese Haotong Li a quota -22 (266 colpi). Pieters, grazie al -5 odierno, ha raggiunto in vetta l’orientale costringendolo alle buche di playoff. Una beffa per Li, che sin dalle prime buche del giovedì si è piazzato al comando della leaderboard senza mai tentennare. Tuttavia il cinese, sul replay della buca 18, dapprima sbaglia con il terzo colpo, poi si inventa un miracoloso putt da lontanissimo, che gli regala la vittoria dopo quattro anni di attesa. Sul percorso par 72 del ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Si è concluso da pochi istanti l’evento di questo fine settimana di DP. Non sono bastate 72 buche per decretare il vincitore del BMW International Open (montepremi 2 milioni di euro), in quanto il belga Thomas Pieters con un super ultimo giro ha agguantato ilLi a quota -22 (266 colpi). Pieters, grazie al -5 odierno, ha raggiunto in vetta l’orientale costringendolo alle buche di. Una beffa per Li, che sin dalle prime buche del giovedì si è piazzato al comando della leaderboard senza mai tentennare. Tuttavia il, sul replay della18, dapsbaglia con il terzo colpo, poi si inventa un miracoloso putt da lontanissimo, che gli regala la vittoria dopo quattro anni di attesa. Sul percorso par 72 del ...

