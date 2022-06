Giulia Salemi | dalla California alla Puglia L’influencer sdogana un nuovo trend 

(Di domenica 26 giugno 2022)vola insfoggiando un trend Made In. Ecco l’inspo delDopo la presa del bouquet si respira aria di nozze perappare più radiosa che mai e nelle ultime ore fa sfoggio di untrendno diventato d’ispirazione per fan e addicted in poche ore. Arrivata in terra pugliese,mostra la nuova Nail Art 3D scelta per l’occasione. Una tendenza oltreoceano molto amataweb star Camila Coehlo e da celebrities del calibro Jennifer Lopez, Beyoncé e Madonna ai tempi d’oro. La Nail Art 3D scelta dasfrutta la luce dei cristalli Swarovski su ...

Giusepp72686358 : RT @Sabrina52768301: Queste cose fanno bene al cuore ...grazie Giulia Salemi vi amiamo tantissimo ?????? @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel… - Antoman56920192 : @SkyTG24 Giulia Salemi è sempre la piu' trendy e fashion ?????? - Nicoettaconcet1 : RT @Sabrina52768301: Queste cose fanno bene al cuore ...grazie Giulia Salemi vi amiamo tantissimo ?????? @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel… - 24sere : RT @Sabrina52768301: Queste cose fanno bene al cuore ...grazie Giulia Salemi vi amiamo tantissimo ?????? @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel… - Rosalbw1 : RT @Sabrina52768301: Queste cose fanno bene al cuore ...grazie Giulia Salemi vi amiamo tantissimo ?????? @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel… -

Fortementein.com

...'Pettinato Costruzioni ' sempre di Messina e in subappalto alla 'Vivai del Sole' di Zizzodi ... quando sarebbe bastato il tratto piu' breve, la strada che uniscea Marsala. Come ci ha ...Chiara Ferragni a Sanremo 2023 realizza il sogno di: cosa ha detto l'ex del GF Vip #chiaraferragni #prelemi #gfvip https://t.co/GsCKjD6LjJ BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 22, 2022 Giulia Salemi in lacrime confessa: “Non sto bene…” Dopo la presa del bouquet si respira aria di nozze per Giulia Salemi. L’influencer appare più radiosa che mai e nelle ultime ore fa sfoggio di un nuovo trend Californiano diventato d’ispirazione per ...Le due ex gieffine si ritrovano sui social. A casa di Rosalinda Cannavò è arrivato in queste ore un regalo speciale, un box di Angstrom, una limited edition che Giulia Salemi ha fatto recapitare alla ...