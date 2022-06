Giugno caldo | piscine Italcementi prese d’assalto - Foto

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Arriva il terzo e durissimo anticiclone africano dell'Estate 2022. Da oggi, una settimana tra le più calde di sempr… - urturino : RT @MMmarco0: Caldo intenso in arrivo nelle prossime ore. Cadranno molti record del mese di giugno. Oltre alle temperature torride di giorn… - ringetto65 : RT @Giogio47658624: ?? buongiorno, oggi lunedì 27 giugno, San Cirillo d'Alessandria - METEO: Da LUNEDI', Anticiclone africano Caronte in ul… - Alysea15 : RT @MMmarco0: Caldo intenso in arrivo nelle prossime ore. Cadranno molti record del mese di giugno. Oltre alle temperature torride di giorn… - rotaruchristina : RT @romatoday: Caldo, è allerta rossa: dove si toccano i 42 gradi oggi -

la Repubblica

... ma a causa di una maggiore umidità presente nell'aria ildiverrà più afoso. Tempo previsto per Martedì 28Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà ovunque sereno o poco ......certamente la giornata diinfermale che ha caratterizzato ovunque il week - end, è stato solo il 42,1 per cento degli aventi diritto. Un calo vistoso rispetto al primo turno del 12... Il caldo a giugno non è più anomalo e aumenta ogni anno A tal proposito, non sono da escludere picchi massimi oltre i 43/44°C nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia che potrebbero segnare dei record per la fine di giugno. Tanto sole e caldo in ...Avvisi: L'anticiclone africano Caronte continua a tenere in ostaggio l'Italia: anche nella settimana appena iniziata i termometri si mante..