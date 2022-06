Giorgia Soleri, sabato sera da incubo per la fidanzata di Damiano dei Maneskin: di nuovo in ospedale (Di domenica 26 giugno 2022) Un sabato sera da incubo quello vissuto da Giorgia Soleri. La fidanzata di Damiano David dei Maneskin ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto di una flebo, comunicando di fatto ai propri follower di essere in ospedale. L’influencer non ha parlato dei motivi, anche se i fan hanno immediatamente ipotizzato si trattasse di qualche problematica legata alla vulvodinia, patologia di cui soffre. Giorgia Soleri ha subito tranquillizzato i suoi fan chiarendo che sta bene e nessuno si deve preoccupare: «Pazzo sabato sera. Sto già meglio, non preoccupatevi». Non è la prima volta che la Soleri condivide sui social i suoi ricoveri, anche questo fa ... Leggi su blog.libero (Di domenica 26 giugno 2022) Undaquello vissuto da. LadiDavid deiha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto di una flebo, comunicando di fatto ai propri follower di essere in. L’influencer non ha parlato dei motivi, anche se i fan hanno immediatamente ipotizzato si trattasse di qualche problematica legata alla vulvodinia, patologia di cui soffre.ha subito tranquillizzato i suoi fan chiarendo che sta bene e nessuno si deve preoccupare: «Pazzo. Sto già meglio, non preoccupatevi». Non è la prima volta che lacondivide sui social i suoi ricoveri, anche questo fa ...

