Giochi Mediterraneo | Vezzali | ' grande feeling tra Algeria e Italia'

Coninews : ??????????! ?????? Tra musica e colori, la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo! #ItaliaTeam #Oran2022 - Viminale : #Lamorgese ???? in Algeria ????per l'apertura Giochi del Mediterraneo ??#Oran2022: evento che coinvolge Paesi uniti da l… - ItaliaTeam_it : Luigi e Diana con il tricolore, l’#ItaliaTeam alla cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo! ?? #Oran2022 - MamahTichyhaf : RT @matmosciatti11: La cerimonia d’apertura dei Giochi del Mediterraneo è stata il coinvolgente trionfo del patriottismo di un popolo che f… - 0111_kaede : RT @Volleyball_it: Giochi del Mediterraneo: Italia, buona la prima- 3-0 all'Egitto. 20 punti di Recine by Luca Muzzioli - -

In Aggiornamento: Tutto facile per gli azzurri nella gara d'esordio aidel, in corso a Orano in Algeria. Questa mattina all'Hammou Boutlèlis Sports Palace la Nazionale maschile ha battuto 3 - 0 (25 - 14, 25 - 20, 25 - 20) l'Egitto. Ottima prova per la ...I risultati e le classifiche del torneo di calcio aidel2022 . Tutto pronto per la 19esima edizione, in programma a Orano, in Algeria, dal 25 giugno al 5 luglio. Tra le specialità è presente anche il calcio, e a questa competizione ...Orano, 26 giu. (Adnkronos) – “Quella che ho vissuto ieri sera a Orano è stata una cerimonia d’apertura, per i 19esimi Giochi del Mediterraneo, coinvolgente e ricca di entusiasmo. All’ingresso dei nost ...ORANO (ALGERIA)- Esordio vincente della nazionale italiana maschile ai Giochi del Mediterraneo. Gli azzurrini di Fanizza, ad Orano in Algeria, nella Hammou Boutlèlis Sports Palace hanno superato con u ...