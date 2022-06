Giochi Mediterraneo: Karate, prima azzurra di Brunori, bronzo nel kumite (Di domenica 26 giugno 2022) Orano, 26 giu. (Adnkronos) - E' di Veronica Brunori la prima medaglia ai Giochi del Mediterraneo. La Karateka torinese ha vinto la medaglia di bronzo nel kumite -55 kg battendo la kosovara Albulena Gervalla per 2-1. Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Orano, 26 giu. (Adnkronos) - E' di Veronicalamedaglia aidel. Laka torinese ha vinto la medaglia dinel-55 kg battendo la kosovara Albulena Gervalla per 2-1.

Pubblicità

Coninews : ??????????! ?????? Tra musica e colori, la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo! #ItaliaTeam #Oran2022 - Viminale : #Lamorgese ???? in Algeria ????per l'apertura Giochi del Mediterraneo ??#Oran2022: evento che coinvolge Paesi uniti da l… - ItaliaTeam_it : Luigi e Diana con il tricolore, l’#ItaliaTeam alla cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo! ?? #Oran2022 - DomenicoMazzil5 : RT @Viminale: #Lamorgese ????, in #Algeria ????per i Giochi del Mediterraneo, visita la nave-scuola 'Palinuro' di @ItalianNavy: «I miei complim… - TV7Benevento : Giochi Mediterraneo: Karate, prima azzurra di Brunori, bronzo nel kumite - -