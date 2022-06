Giochi del Mediterraneo Orano 2022, buona la prima per l’Italia: Raimondo stende il Portogallo (Di domenica 26 giugno 2022) l’Italia piega 1-0 il Portogallo nel match valevole per la prima giornata del girone B dei Giochi del Mediterraneo 2022. Il gol realizzato nel finale da Antonio Raimondo, dunque, permette agli azzurrini di iniziare il torneo nel migliore dei modi e di portarsi al comando della classifica del proprio raggruppamento insieme alla Turchia. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La prima frazione di gara non regala particolari emozioni, poiché le due formazioni scelgono di adottare una strategia molto cauta, in modo tale da evitare di concedere troppo all’avversario. Gli azzurrini si fanno vedere spesso dalla partire del portiere lusitano, ma non riescono mai ad essere incisivi sotto porta. I portoghesi, dal loro canto, non brillano in fase offensiva, tant’è che il ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022)piega 1-0 ilnel match valevole per lagiornata del girone B deidel. Il gol realizzato nel finale da Antonio, dunque, permette agli azzurrini di iniziare il torneo nel migliore dei modi e di portarsi al comando della classifica del proprio raggruppamento insieme alla Turchia. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Lafrazione di gara non regala particolari emozioni, poiché le due formazioni scelgono di adottare una strategia molto cauta, in modo tale da evitare di concedere troppo all’avversario. Gli azzurrini si fanno vedere spesso dalla partire del portiere lusitano, ma non riescono mai ad essere incisivi sotto porta. I portoghesi, dal loro canto, non brillano in fase offensiva, tant’è che il ...

Pubblicità

Coninews : ??????????! ?????? Tra musica e colori, la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo! #ItaliaTeam #Oran2022 - Viminale : #Lamorgese ???? in Algeria ????per l'apertura Giochi del Mediterraneo ??#Oran2022: evento che coinvolge Paesi uniti da l… - ItaliaTeam_it : Il primo ORO #ItaliaTeam ai Giochi del Mediterraneo di Orano. Le Fate sul gradino più alto del podio nel concorso g… - Dorian221190 : RT @ItaliaTeam_it: Il primo ORO #ItaliaTeam ai Giochi del Mediterraneo di Orano. Le Fate sul gradino più alto del podio nel concorso genera… - Marinettoski : RT @Cazzaccimiei1: Un tizio che mette la foto con la data del giorno stesso per far vedere che 'non l'hanno sostituito' e una tizia che fa… -