Giochi del Mediterraneo: Mangiacapra bronzo nel Kumite -61kg (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoOrano – Esulta Alessandra Mangiacapra: la karateka di Marcianise, impegnata nel Kumite ai Giochi del Mediterraneo di Orano, in Algeria, ha fatto suo il bronzo nei –61 kg, sconfiggendo senza difficoltà (5-0) la cipriota Stylianou nella finale per il terzo posto. L'italiana era arrivata fino in semifinale, salvo poi perdere contro l'algerina Chaima Midi. Il suo podio è il secondo della spedizione azzurra dopo quello di Veronica Brunori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

