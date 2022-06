Giochi del Mediterraneo, karate: l’Italia vince quattro medaglie nel kumite (Di domenica 26 giugno 2022) Orano – Il primo argento dell’Italia Team ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022 arriva dal karate e porta la firma di Luca Maresca. L’azzurro, impegnato nella finale dei 67kg, è stato sconfitto dal greco Xenos Dionysios per 2-3 regalando all’Italia la quarta medaglia in Algeria del kumite. Per il napoletano che aveva già vinto l’oro nella rassegna a 3 cerchi a Mersin 2013 nei 60 kg, è la seconda medaglia mediterranea. Oggi, nel suo percorso verso il successo, il 28enne delle Fiamme Oro aveva vinto il primo incontro con il francese Salmi (5-1) quindi dai quarti era passato alle semifinali dove ha superato il cipriota Zigkas Tsangras entrando in finale. Finora l’Italia Team ha conquistato un poker di medaglie nel primo giorno ufficiale di gare, ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 giugno 2022) Orano – Il primo argento delTeam aideldi Orano 2022 arriva dale porta la firma di Luca Maresca. L’azzurro, impegnato nella finale dei 67kg, è stato sconfitto dal greco Xenos Dionysios per 2-3 regalando alla quarta medaglia in Algeria del. Per il napoletano che aveva già vinto l’oro nella rassegna a 3 cerchi a Mersin 2013 nei 60 kg, è la seconda medaglia mediterranea. Oggi, nel suo percorso verso il successo, il 28enne delle Fiamme Oro aveva vinto il primo incontro con il francese Salmi (5-1) quindi dai quarti era passato alle semifinali dove ha superato il cipriota Zigkas Tsangras entrando in finale. FinoraTeam ha conquistato un poker dinel primo giorno ufficiale di gare, ...

