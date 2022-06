Gioca nella Salernitana, piace al Napoli: è il nuovo obiettivo per il centrocampo (Di domenica 26 giugno 2022) Sta prendendo forma la nuova rosa di Luciano Spalletti. Già ufficiali gli acquisti di Olivera dal Getafe e Kvaratskhelia, promessa del calcio georgiano. La dirigenza partenopea non ha intenzione di fermarsi qui e nelle ultime ore sul taccuino di Giuntoli sarebbe spuntano un nome nuovo per il centrocampo. Bohinen, Salernitana, Napolipiace BOHINEN Secondo TuttoSalernitana.com il nuovo obiettivo è Emil Bohinen, centrocampista norvegese della Salernitana, classe 1999. Nello scorso campionato 11 presenze. I suoi punti di forza principali sono il carisma e la personalità che molte volte ha messo in mostra davanti al pubblico dell’Arechi di Salerno. Bohinen era arrivato in prestito dal CSKA Mosca ma le ottime prestazioni hanno ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 giugno 2022) Sta prendendo forma la nuova rosa di Luciano Spalletti. Già ufficiali gli acquisti di Olivera dal Getafe e Kvaratskhelia, promessa del calcio georgiano. La dirigenza partenopea non ha intenzione di fermarsi qui e nelle ultime ore sul taccuino di Giuntoli sarebbe spuntano un nomeper il. Bohinen,BOHINEN Secondo Tutto.com ilè Emil Bohinen, centrocampista norvegese della, classe 1999. Nello scorso campionato 11 presenze. I suoi punti di forza principali sono il carisma e la personalità che molte volte ha messo in mostra davanti al pubblico dell’Arechi di Salerno. Bohinen era arrivato in prestito dal CSKA Mosca ma le ottime prestazioni hanno ...

Pubblicità

EnricoLetta : A Bruxelles #Draghi rappresenterà le bandiere ???? e ????. Siamo orgogliosi perché l’Italia gioca un ruolo cruciale per… - ___livia95___ : Ha iniziato l'8 ° grado e gioca nella squadra di softball della Parklane Academy. [Agosto 2004] - marcelaespi42 : RT @repubblica: Simeone gioca a scacchi, ma nella foto ci sono due cose che non vanno - repubblica : Simeone gioca a scacchi, ma nella foto ci sono due cose che non vanno - SportRepubblica : Simeone gioca a scacchi, ma nella foto ci sono due cose che non vanno -