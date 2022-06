Ginnastica artistica, l’Italia vince i Giochi del Mediterraneo. Le Fate si laureano Regine del Mare Nostrum (Di domenica 26 giugno 2022) Le Fate si laureate Regine del Mare Nostrum. l’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel concorso a squadre dei Giochi del Mediterraneo 2022, competizione multisportiva incominciata oggi a Orano (Algeria). La nostra Nazionale femminile ha giganteggiato in lungo e in largo, confermando il pronostico della vigilia e confermandosi padrona della Ginnastica artistica in questa manifestazione per la terza volta consecutiva dopo i sigilli del 2013 e del 2018 (nel 2009 si perse per un decimo contro la Francia di Youna Dufournet). Il DT Enrico Casella ha onorato l’impegno convocando la miglior formazione possibile, sfruttando questo appuntamento come un test in avvicinamento agli Europei di agosto, dove le Fate andranno a ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Lesi laureatedelha conquistato la medaglia d’oro nel concorso a squadre deidel2022, competizione multisportiva incominciata oggi a Orano (Algeria). La nostra Nazionale femminile ha giganteggiato in lungo e in largo, confermando il pronostico della vigilia e confermandosi padrona dellain questa manifestazione per la terza volta consecutiva dopo i sigilli del 2013 e del 2018 (nel 2009 si perse per un decimo contro la Francia di Youna Dufournet). Il DT Enrico Casella ha onorato l’impegno convocando la miglior formazione possibile, sfruttando questo appuntamento come un test in avvicinamento agli Europei di agosto, dove leandranno a ...

