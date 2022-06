Germania, a Renzo Rosso il Green Award Special Prize a Berlino (Di domenica 26 giugno 2022) Renzo Rosso, presidente di OTB (Only The Brave), la holding che controlla i marchi di moda Maison Martin Margiela, Marni, Viktor & Rolf, Diesel e Staff International nonché la società calcistica L.R. Vicenza, ha ricevuto il Green Award-Special Prize per la sostenibilità durante una cerimonia di gala al Greentech festival di Berlino. A conferire il riconoscimento per la sostenibilità e l’impegno sociale dell’azienda è stato l’ambasciatore italiano in Germania, Armando Varricchio. “Sono molto onorato di ricevere un premio così prestigioso – ha commentato Renzo Rosso – Essere sostenibili è per me qualcosa di molto naturale e innato, grazie soprattutto alle mie origini, alla mia crescita personale e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 giugno 2022), presidente di OTB (Only The Brave), la holding che controlla i marchi di moda Maison Martin Margiela, Marni, Viktor & Rolf, Diesel e Staff International nonché la società calcistica L.R. Vicenza, ha ricevuto ilper la sostenibilità durante una cerimonia di gala altech festival di. A conferire il riconoscimento per la sostenibilità e l’impegno sociale dell’azienda è stato l’ambasciatore italiano in, Armando Varricchio. “Sono molto onorato di ricevere un premio così prestigioso – ha commentato– Essere sostenibili è per me qualcosa di molto naturale e innato, grazie soprattutto alle mie origini, alla mia crescita personale e ...

