Genè Andria | scuola Dc | il Grande centro c’è

(Di domenica 26 giugno 2022) di Matteo Gallo Dal capitale economico al ‘capitale umano’. Dai numeri alle persone, come numeri primi, prima di ogni altra cosa. E’ con questa precisa scelta di campo, nel sentire e nell’agire, lungo il crinale di una dimensione «necessariamente» pubblica e privata allo stesso tempo, che il banchiere Generosoabita da sempre la propria esistenza. Ottantadue primavere. Sposato con Anna Laura Dini, padre di Jolanda, Caterina e Antonio, nonno di cinque nipoti. Natali e residenza a Giffoni Valle Piana, l’amato borgo dei Picentini nella cui terra affondano le radici del suo albero della vita. Cinquant’anni alla guida dell’istituto di credito di famiglia e successivamente, dopo la cessione al Gruppo Sella all’inizio degli anni Duemila, presidente della Backer Generoso, nel cui acronimo resta iscritto l’amore autentico per una storia ...

