Gazzetta – Roma-Zaniolo | da quattro insieme Ma il futuro è incerto

(Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-25 13:48:32 L’autorevoledello Sport: Il 26 giugno del 2018 Nicolò firmava il contratto che lo ha legato al club giallorosso. Da allora è successo di tutto, dall’esplosione in campo all’ascesa nel calcio italiano, passando per momenti bui e critiche. La costante? È sempre uno dei nomi più discussi del mercato “Poter vestire questa maglia è un orgoglio, ora devo dimostrare sul campo quanto valgo”.anni dopo Nicolò, infortuni permettendo, il suo valore l’ha dimostrato eccome. Ecco perché oggi è uno dei pezzi pregiati del mercato. Era il 26 giugno del 2018,anni fa, quandopronunciava queste parole. Le prime danista. Perché sono 4 anni (ufficialmente domani) che indossa la maglia numero 22 giallorossa....

Gazzetta_it : Cristiano Ronaldo riscopre la voglia d'Italia: è stato offerto alla Roma! - whtylly : RT @Gazzetta_it: Cristiano Ronaldo riscopre la voglia d'Italia: è stato offerto alla Roma! - RAttivo : @thedavideduro E poi dico. La Gazzetta scrive che è stato offerto, il Bayern smentisce qualsiasi interesse e la Rom… - mik__ka : @killhzo @Sardanapalooo @Gazzetta_it Ma non siamo noi che ci facciamo prendere in giro. Nessuna delle notizie che t… - PaulPaul_1965 : @Gazzetta_it Certo perché la Roma gli da 20 milioni l'anno! E lui accetta di fare ultimi anni di carriera senza Cha… -

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, premia i tre cronisti della Ap che hanno firmato i reportage ... La Gazzetta dello Sport. Ad Amadeus va il Premio per la Televisione per il grande successo della 72a ... Gol, infortuni, gossip, polemiche: Zaniolo, con la Roma quattro anni sempre "in copertina" Secondo La Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo sarebbe stato offerto alla Roma. L'attaccante portoghese è scontento dopo l'annata al Manchester ... Le parole di Ceferin sulla finale di Conference League vinta dalla Roma: «Roma e Feyenoord erano da finale di Europa League» Aleksander Ceferin, presidente Uefa, ha commentato sulla Gazzetta dello Sport ...