Gazzetta dello Sport – La situazione Koulibaly in casa Napoli, spunta l’alternativa (Di domenica 26 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport ha parlato della situazione Koulibaly. Il senegalese è in scadenza nel 2023 e il Napoli dovrà trovare una soluzione al più presto. Gli azzurri non dovranno ripetere l’errore commesso con Insigne: il rischio di non avere un giocatore al top sarebbe alto. La rosea, dunque, ha fornito alcuni dettagli in più in merito a questa situazione. “La dieta per i big: potrebbe riassumersi in quattro parole il tentativo che il Napoli sta portando avanti da quando è finito il campionato nel tentativo di convincere Kalidou Koulibaly a non svestire la maglia azzurra così da confermare l’asse portante della squadra formata da lui e dal bomber Osimhen (per il quale non sono pervenute offerte choc). De Laurentiis da tempo ha detto ... Leggi su seriea24 (Di domenica 26 giugno 2022) Laha parlato della. Il senegalese è in scadenza nel 2023 e ildovrà trovare una soluzione al più presto. Gli azzurri non dovranno ripetere l’errore commesso con Insigne: il rischio di non avere un giocatore al top sarebbe alto. La rosea, dunque, ha fornito alcuni dettagli in più in merito a questa. “La dieta per i big: potrebbe riassumersi in quattro parole il tentativo che ilsta portando avanti da quando è finito il campionato nel tentativo di convincere Kalidoua non svestire la maglia azzurra così da confermare l’asse portante della squadra formata da lui e dal bomber Osimhen (per il quale non sono pervenute offerte choc). De Laurentiis da tempo ha detto ...

