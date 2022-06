Gattuso chiama Politano | le ultime sulla trattativa con il Valencia

(Di domenica 26 giugno 2022) Le strade del Napoli e di Matteosembrano destinate a separarsi in questa sessione estiva di calciomercato con un cartellino fissato a 20 milioni. Sull’attaccante azzurro c’è in pole position ildi Rino, che punta però ad abbassare la richiesta del Napoli e a giungere ad un accordo più favorevole. FOTO: Getty Images,Il Mattino oggi in edicola fa il punto della situazionequestione. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’ex allenatore del Napoli hato personalmente il calciatore azzurro per informarlo dei suoi progetti e successivamente si è sentito anche con l’agente Giuffredi. I contatti tra le parti, quindi, sono stati avviati, ma il presidente Aurelio De Laurentiis è ancora in attesa di un’offerta ...

Si potrebbe muovere di persona Gennaro, allenatore del Valencia appena arrivato in Spagna e desideroso di rivedere con sé in Liga Matteo Politano , che ha già conosciuto nell'anno e mezzo passato a Napoli. Non sarà facile, però, e ... Il Valencia per Politano cercherà di abbassare la cifra richiesta dal Napoli, ma difficilmente De Laurentiis si fa convincere. Insomma il club spagnolo fa sul serio, ma il Napoli per cedere Politano c ... Si potrebbe muovere di persona Gennaro Gattuso, allenatore del Valencia appena arrivato in Spagna e desideroso di rivedere con sé in Liga Matteo Politano, che ha già ...