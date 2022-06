Gattuso chiama Politano: il Valencia fa sul serio, il Napoli vuole cedere: le cifre (Di domenica 26 giugno 2022) In casa Napol il calciomercato in questo momento è fatto soprattutto di cessioni. Il club azzurro deve cominciare a sfoltire la rosa, lasciar partire gli scontenti e poi tornare di nuovo ad acquistare Ma in casa azzurra bisogna fare anche ordine e chiarezza, perché ad esempio le posizioni di Mertens e Koulibaly non sono ancora del tutto chiaro. C’è poi Matteo Politano che a Sportitalia ha fatto chiaramente capire di voler andare via da Napoli, quindi il club di Aurelio De Laurentiis deve trovargli una sistemazione, altrimenti si ritroverà in rosa un giocatore non del tutto contento di restare. Su Politano c’è il Valencia di Gattuso seriamente interessato. Valencia su Politano, la richiesta del Napoli Attualmente Aurelio De Laurentiis si trova a Los ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 giugno 2022) In casa Napol il calciomercato in questo momento è fatto soprattutto di cessioni. Il club azzurro deve cominciare a sfoltire la rosa, lasciar partire gli scontenti e poi tornare di nuovo ad acquistare Ma in casa azzurra bisogna fare anche ordine e chiarezza, perché ad esempio le posizioni di Mertens e Koulibaly non sono ancora del tutto chiaro. C’è poi Matteoche a Sportitalia ha fatto chiaramente capire di voler andare via da, quindi il club di Aurelio De Laurentiis deve trovargli una sistemazione, altrimenti si ritroverà in rosa un giocatore non del tutto contento di restare. Suc’è ildiseriamente interessato.su, la richiesta delAttualmente Aurelio De Laurentiis si trova a Los ...

