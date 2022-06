G7 | un piano da 600 miliardi per le infrastrutture mondiali Draghi | Mai più dipendenti dalla Russia

Pubblicità

RSInews : Dal G7 un piano da 600 miliardi - Su iniziativa di Biden è stato annunciata l’intenzione di varare un programma di… - MauroPetricca : Ecco il nuovo piano Marshall!!!! - Gazzettino : Biden sfida la Cina, cosa è il maxi piano da 600 miliardi di dollari degli Usa per fermare Pechino - ilmessaggeroit : Biden sfida la Cina, cosa è il maxi piano da 600 miliardi di dollari degli Usa per fermare Pechino - infoitinterno : Draghi al G7: mai più dipendenti da Mosca. Gli Usa lanciano un piano da 600 mld per le infrastrutture -

Il presidente Usa Joe Biden e gli altri leader del G7 di Elmau lanciano una partnership per gli investimenti nelle infrastrutture. L'obiettivo, informa una nota della Casa Bianca, è mobilitaremiliardi di dollari entro il 2027 , insieme ai partner del G7. Gli Usa dovrebbero investire 200 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, tra trasferimenti, finanziamenti federali e capitali ...Undamiliardi di dollari nei prossimi cinque anni per infrastrutture, ambiente, sanità e tecnologie sicure in tutto il mondo. È la risposta del G7 alla Via della Seta cinese che , assieme agli ...Un piano da 600 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per infrastrutture, ambiente, sanità e tecnologie sicure in tutto il mondo. È la risposta del G7 alla Via della Seta cinese che Joe Biden, ...“Anche quando i prezzi dell’energia scenderanno – ha detto Draghi al G7 – non è pensabile tornare ad avere la stessa dipendenza dalla Russia che avevamo. Srecondo Draghi “dobbiamo evitare gli errori c ...