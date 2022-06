G7 lancia partnership per infrastrutture, 600 miliardi entro 2027 (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente Usa Joe Biden e gli altri leader del G7 di Elmau lanciano una partnership per gli investimenti nelle infrastrutture. L’obiettivo, informa una nota della Casa Bianca, è mobilitare 600 miliardi di dollari entro il 2027, insieme ai partner del G7. Gli Usa dovrebbero investire 200 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, tra trasferimenti, finanziamenti federali e capitali privati. L’obiettivo è tra l’altro finanziare infrastrutture “resilienti” davanti al cambiamento climatico, tecnologie energetiche “trasformative” e sviluppare catene del valore integrate per sviluppare fonti energetiche pulite, sviluppare le reti Ict, promuovere l’eguaglianza e l’equità di genere. “Dobbiamo consolidare l’uso di tecnologie fidate, in ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente Usa Joe Biden e gli altri leader del G7 di Elmauno unaper gli investimenti nelle. L’obiettivo, informa una nota della Casa Bianca, è mobilitare 600di dollariil, insieme ai partner del G7. Gli Usa dovrebbero investire 200di dollari nei prossimi cinque anni, tra trasferimenti, finanziamenti federali e capitali privati. L’obiettivo è tra l’altro finanziare“resilienti” davanti al cambiamento climatico, tecnologie energetiche “trasformative” e sviluppare catene del valore integrate per sviluppare fonti energetiche pulite, sviluppare le reti Ict, promuovere l’eguaglianza e l’equità di genere. “Dobbiamo consolidare l’uso di tecnologie fidate, in ...

Pubblicità

LocalPage3 : G7 lancia partnership per infrastrutture, 600 miliardi entro 2027 - italiaserait : G7 lancia partnership per infrastrutture, 600 miliardi entro 2027 - ItaliaStartUp_ : Binance lancia una collezione di NFT in partnership con Cristiano Ronaldo - Wall Street Italia - LucchinoL : wallstreetita: La superstar del calcio Cristiano Ronaldo ha firmato un'esclusiva partnership pluriennale di NFT (No… - wallstreetita : La superstar del calcio Cristiano Ronaldo ha firmato un'esclusiva partnership pluriennale di NFT (Non Fungible Toke… -