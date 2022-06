G7, la promessa di Biden: “vieteremo l’importazione dell’oro russo” (Di domenica 26 giugno 2022) “Insieme, il G7 annuncerà che vieteremo l’importazione di oro russo, che frutta decine di miliardi di dollari alla Russia”. Ad annunciarlo, su Twitter, a poche ore dall’avvio dei lavori del G7 sulle Alpi bavaresi, è il presidente americano Joe Biden. “Gli Stati Uniti – scrive ancora – hanno imposto a Putin costi senza precedenti per negargli le entrate di cui ha bisogno per finanziare la sua guerra contro l’Ucraina”. Biden è arrivato in Germania nella tarda serata di ieri per il G7 questa mattina è andato a messa. Prima dell’avvio dei lavori a Schloss Elmau, in Baviera, ha avuto un bilaterale con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Al centro del colloquio la guerra in Ucraina e “le priorità condivise” su cui il Gruppo dei sette Paesi più industrializzati del mondo può “avanzare insieme”, fa sapere la ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 giugno 2022) “Insieme, il G7 annuncerà chedi oro, che frutta decine di miliardi di dollari alla Russia”. Ad annunciarlo, su Twitter, a poche ore dall’avvio dei lavori del G7 sulle Alpi bavaresi, è il presidente americano Joe. “Gli Stati Uniti – scrive ancora – hanno imposto a Putin costi senza precedenti per negargli le entrate di cui ha bisogno per finanziare la sua guerra contro l’Ucraina”.è arrivato in Germania nella tarda serata di ieri per il G7 questa mattina è andato a messa. Prima dell’avvio dei lavori a Schloss Elmau, in Baviera, ha avuto un bilaterale con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Al centro del colloquio la guerra in Ucraina e “le priorità condivise” su cui il Gruppo dei sette Paesi più industrializzati del mondo può “avanzare insieme”, fa sapere la ...

