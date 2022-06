G7 in Germania, leader uniti contro Putin. Draghi: basta dipendenza dalla Russia (Di domenica 26 giugno 2022) L'export russo vale decine di miliardi di dollari Roma, 26 giugno 2022 - Tutti uniti contro la Russia . È questo il messaggio lanciato dai leader del G7 riuniti al Castello di Elmau , in Germania. ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) L'export russo vale decine di miliardi di dollari Roma, 26 giugno 2022 - Tuttila. È questo il messaggio lanciato daidel G7 rial Castello di Elmau , in. ...

