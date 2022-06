G7 | Draghi | eliminare dipendenza da energia russa La bozza | «Aiuto economico-militare a Kiev finché servirà»

(Di domenica 26 giugno 2022) G7 in Germania. Dalle 12 di oggi che i leader delle principali forze mondiali sono riuniti al Castello di Elmau. Un'occasione per uno scambio di vedute sulle prospettive dell'economia...

I paesi europei hanno promesso digradualmente il petrolio russo, ma non hanno adottato ...di invertire gli obiettivi climatici E il tetto al prezzo del greggio tanto voluto da, il ...Mettere un tetto al prezzo dei combustibili fossili importati dalla Russia - ha detto- ha ... E dobbiamouna delle principali cause dell'inflazione.Dalla bozza del comunicato del G7 si legge : “Continueremo a fornire sostegno finanziario, umanitario, militare e diplomatico e a stare al fianco dell’Ucraina fino a quando sarà necessario”. I leader ...Anche quando i prezzi dell'energia scenderanno, non è pensabile tornare ad avere la stessa dipendenza della Russia che avevamo. Dobbiamo eliminare per sempre la nostra dipendenza della Russia. Lo ha d ...