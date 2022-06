G7 Bozza: Draghi, sostegno all’Ucraina finchè serve. E basta dipendenza energetica dalla Russia. Biden: piano da 600 milioni (Di domenica 26 giugno 2022) Nel documento i leader del G7 stanno valutando la possibilità di utilizzare i proventi dei dazi sulle importazioni dalla Russia per sostenere l'Ucraina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 giugno 2022) Nel documento i leader del G7 stanno valutando la possibilità di utilizzare i proventi dei dazi sulle importazioniper sostenere l'Ucraina L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

TV2000it : #Ucraina | #26giugno #G7, bozza: sostegno a #Kiev fino a quando servirà Messaggio a #Putin: uniti siamo imbattibil… - FirenzePost : G7 Bozza conclusioni: Draghi, eliminare per sempre dipendenza dalla Russia. Biden, piano di investimenti per 600 mi… - ProperzioH : @durezzadelviver Che lei sappia, esiste una bozza dello schema di come dovrebbe funzionare il price cap proposto da Draghi? - stella_branca : RT @dariodangelo91: Ma quale sarebbe l'altra grande vittoria di #Draghi? Da quanto si apprende, nell'ultima versione della bozza di conclu… - patriziadegioia : RT @dariodangelo91: Ma quale sarebbe l'altra grande vittoria di #Draghi? Da quanto si apprende, nell'ultima versione della bozza di conclu… -