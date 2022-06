G7, Biden “600 miliardi di dollari per infrastrutture nel mondo” (Di domenica 26 giugno 2022) ELMAU (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Vogliamo lanciare ufficialmente la partnership per gli investimenti e le infrastrutture globali con 600 miliardi di dollari entro il 2027, insieme con i partner del G7”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, in una dichiarazione alla stampa al G7 di Elmau, in Germania.“Gli investimenti riguarderanno lo sviluppo sostenibile, stabilità globale, connettività, salute e parità di genere. Queste infrastrutture permetteranno di soddisfare la domanda per una connettività sicura – ha aggiunto -. Non si tratta di carità, ma di un vero e proprio investimento per la nostra visione del futuro”. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) ELMAU (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Vogliamo lanciare ufficialmente la partnership per gli investimenti e leglobali con 600dientro il 2027, insieme con i partner del G7”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe, in una dichiarazione alla stampa al G7 di Elmau, in Germania.“Gli investimenti riguarderanno lo sviluppo sostenibile, stabilità globale, connettività, salute e parità di genere. Questepermetteranno di soddisfare la domanda per una connettività sicura – ha aggiunto -. Non si tratta di carità, ma di un vero e proprio investimento per la nostra visione del futuro”. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

