Frasi per un marito e papà, da dedicare al tuo uomo speciale (Di domenica 26 giugno 2022) Lui è l’uomo che ti ha conquistato al primo sguardo, quello che hai sempre sognato al tuo fianco e che ti sa ancora regalare emozioni infinite con un semplice abbraccio. Tuo marito è una persona straordinaria, lo ami più della tua vita e non potresti più immaginare ad una quotidianità di cui lui non faccia parte. Bellissime immagini tornano a scorrerti davanti agli occhi quando ti tuffi nei ricordi: il vostro primo appuntamento, quel tenero bacio che nascondeva la promessa di un amore infinito, e poi la romantica proposta di matrimonio e il sì che vi ha uniti per sempre. Poi, un bel giorno, dal vostro amore è nato il gioiello più prezioso: un figlio. E ti sei sorpresa nello scoprire come tuo marito abbia saputo trasformarsi in un papà eccezionale, ancor prima di poter vedere il suo bimbo negli occhi. Oggi, quando lo ... Leggi su dilei (Di domenica 26 giugno 2022) Lui è l’che ti ha conquistato al primo sguardo, quello che hai sempre sognato al tuo fianco e che ti sa ancora regalare emozioni infinite con un semplice abbraccio. Tuoè una persona straordinaria, lo ami più della tua vita e non potresti più immaginare ad una quotidianità di cui lui non faccia parte. Bellissime immagini tornano a scorrerti davanti agli occhi quando ti tuffi nei ricordi: il vostro primo appuntamento, quel tenero bacio che nascondeva la promessa di un amore infinito, e poi la romantica proposta di matrimonio e il sì che vi ha uniti per sempre. Poi, un bel giorno, dal vostro amore è nato il gioiello più prezioso: un figlio. E ti sei sorpresa nello scoprire come tuoabbia saputo trasformarsi in uneccezionale, ancor prima di poter vedere il suo bimbo negli occhi. Oggi, quando lo ...

