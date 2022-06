Frasi nascita: le più belle ed emozionanti per annunciare il lieto evento (Di domenica 26 giugno 2022) Dopo nove lunghissimi mesi, finalmente il momento è arrivato: la nascita di un figlio è sempre un’emozione straordinaria, di quelle che in molti vogliono condividere con amici e parenti per essere circondati di gioia infinita. Ma come dare la lieta novella? In tempi frenetici come i nostri, non c’è sempre spazio per una bella telefonata con tutti coloro che non aspettano altro di essere avvisati. D’altra parte, mamma e papà hanno sicuramente di meglio da fare: nei prossimi mesi avranno un impegno difficilissimo ed entusiasmante ad attenderli. Se annunciare la gravidanza è stato bellissimo e divertente, anche dare notizia della nascita di un bimbo può diventare l’occasione giusta per mettere in campo tutta la propria fantasia. Si può attingere a piene mani a citazioni famose che parlano del miracolo della vita, oppure personalizzare ... Leggi su dilei (Di domenica 26 giugno 2022) Dopo nove lunghissimi mesi, finalmente il momento è arrivato: ladi un figlio è sempre un’emozione straordinaria, di quelle che in molti vogliono condividere con amici e parenti per essere circondati di gioia infinita. Ma come dare la lieta novella? In tempi frenetici come i nostri, non c’è sempre spazio per una bella telefonata con tutti coloro che non aspettano altro di essere avvisati. D’altra parte, mamma e papà hanno sicuramente di meglio da fare: nei prossimi mesi avranno un impegno difficilissimo ed entusiasmante ad attenderli. Sela gravidanza è stato bellissimo e divertente, anche dare notizia delladi un bimbo può diventare l’occasione giusta per mettere in campo tutta la propria fantasia. Si può attingere a piene mani a citazioni famose che parlano del miracolo della vita, oppure personalizzare ...

