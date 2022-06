Frasi e pensieri religiosi per celebrare 50 anni di matrimonio

Leggi su dilei

(Di domenica 26 giugno 2022) Festeggiare le Nozze d’Oro è un sogno di ogni coppia di sposi: 50da quel sì che ha cambiato per sempre la loro esistenza. E quale miglior modo di festeggiare, se non dedicando una profonda e commovente frase religiosa? Le parole di un Papa oppure le citazioni della Bibbia: scegli il pensiero che più ti rappresenta.di Papa Francesco per il 50esimoversario di nozze Papa Francesco ama chi si ama, crede profondamente nell’unione delreligioso e per questo, soprattutto per una coppia di fedeli, puoi usare una delle celebridel pontefice per fare i migliori auguri a chi raggiunge il significativo traguardo dei 50di: Non esiste l’amore a puntate, l’amore a porzioni. L’amore è totale e quando si ama, si ama fino ...