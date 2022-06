Francis Ford Coppola a Taormina pensando a Megalopolis | Faccio sempre film che non so fare

Pubblicità

Il suo film del futuro, MEGALOPOLIS , ma anche il futuro del cinema, la percezione che si ha degli italiani oggi negli Usa e altro ancora.Coppola, 83 anni, vera leggenda del cinema , autore di film come IL PADRINO, APOCALYPSE NOW e con all'attivo sei premi Oscar , si racconta all'86. edizione del Festival di Taormina dove ...Il suo film del futuro, Megalopolis, ma anche il futuro del cinema, la percezione che si ha degli italiani oggi negli Usa e altro ancora.Coppola, 83 anni, vera leggenda del cinema, autore di film come Il padrino, Apocalypse now e con all'attivo sei premi Oscar, si racconta all'86/ma edizione del Festival di Taormina dove ...Il suo film del futuro, MEGALOPOLIS , ma anche il futuro del cinema, la percezione che si ha degli italiani oggi negli Usa e altro ancora. Francis Ford ...Il regista: "Personaggi come Trump mettono a rischio la stessa democrazia". Stasera presenta la copia restaurata de "Il Padrino" che compie 50 anni ...