Francia, made in Italy la cabinovia urbana più estesa d’Europa (Di domenica 26 giugno 2022) Scavalca una collina, oltrepassa la tangenziale e il fiume Garonna. Collega l’università Paul-Sabatier all’istituto di ricerca Oncopole, attraverso il centro ospedaliero di Rangueil. A percorrere lo stesso tratto di tre chilometri, un’auto ci impiega più di mezz’ora. Ora sono sufficienti appena dieci minuti. È Téléo, la più estesa cabinovia urbana d’Europa che fa di Tolosa, metropoli del sud della Francia, una città modello in tema di mobilità sostenibile. L’impianto, realizzato da Poma, società del gruppo altoatesino HTI, è infatti il primo nel Vecchio Continente ad essere completamente integrato nel locale sistema di trasporti (metro e bus), tanto che la gestione è stata affidata alla medesima società, la Tisséo. “Con la realizzazione della cabinovia di Tolosa abbiamo raggiunto un ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 giugno 2022) Scavalca una collina, oltrepassa la tangenziale e il fiume Garonna. Collega l’università Paul-Sabatier all’istituto di ricerca Oncopole, attraverso il centro ospedaliero di Rangueil. A percorrere lo stesso tratto di tre chilometri, un’auto ci impiega più di mezz’ora. Ora sono sufficienti appena dieci minuti. È Téléo, la piùche fa di Tolosa, metropoli del sud della, una città modello in tema di mobilità sostenibile. L’impianto, realizzato da Poma, società del gruppo altoatesino HTI, è infatti il primo nel Vecchio Continente ad essere completamente integrato nel locale sistema di trasporti (metro e bus), tanto che la gestione è stata affidata alla medesima società, la Tisséo. “Con la realizzazione delladi Tolosa abbiamo raggiunto un ...

