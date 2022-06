Francesca Ferragni mamma | le foto con Edoardo mandano in tilt i social

(Di domenica 26 giugno 2022) La sorella di Chiara, ha appena dato alla luce il piccoloe i fan sono andati in brodo di giuggiole. Ecco ledicon il figlio che hanno fatto impazzire il web.è diventata! La sorella minore di Chiara ha dato alla luce di recente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

GabrieleCrudele : Prima e quinta sera: Chiara Ferragni Seconda, terza e quarta sera: Emanuela Fanelli e Francesca Fagnani.… - camysdj : piangendo che amore il figlio di francesca ferragni???? - infoitcultura : Francesca Ferragni, nasce il figlio Edoardo: Chiara Ferragni diventa zia. L'annuncio social - cmqmarteena : La baby fever che mi è venuta vedendo il bambino di Francesca Ferragni mamma mia - crazyansia : Ma il figlio di Francesca Ferragni ?????? -

, sorella maggiore di Chiara, è diventata mamma per la prima volta. La 33enne ha accolto Edoardo , nato martedì 21 giugno 2022. Congratulazioni. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi , ......le smagliature di Demi Lovato evidenziate con i glitter via social e i brufoli di Chiara, ... ha dichiarato a Repubblica Milano la fondatriceAngelo. "Con la nostra grinta ...Francesca Ferragni è apparsa più luminosa che mai da neo mamma del piccolo Edoardo. Intanto, si avvicina il suo ...Con larghissimo anticipo, forse per evitare una fuga di notizie che gli avrebbe rovinato l’annuncio, Amadeus ha ufficializzato la presenza di Chiara Ferragni al prossimo Festival di Sanremo. La moglie ...