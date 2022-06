Francesca Chillemi: “Tutto vero”. L’attrice non si nasconde e vuota il sacco (Di domenica 26 giugno 2022) Francesca Chillemi non ci nasconde più e, dopo vari rumors, ammette Tutto: L’attrice lo annuncia ufficialmente e i fan si scatenano. Francesca Chillemi non si nasconde più e ammette che, presto, si tufferà in un’avventura professionale che segnerà la svolta di uno dei personaggi storici da lei interpretati. Dopo aver vinto il concorso di Miss L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 26 giugno 2022)non cipiù e, dopo vari rumors, ammettelo annuncia ufficialmente e i fan si scatenano.non sipiù e ammette che, presto, si tufferà in un’avventura professionale che segnerà la svolta di uno dei personaggi storici da lei interpretati. Dopo aver vinto il concorso di Miss L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

ALBATROSFANCLUB : RT @LuxVide: Viola Vitale (Francesca Chillemi), una giornalista che decide di lasciare Parigi per tornare a Palermo, la sua città natale. È… - Lalampadag : RT @acavacecio: Io da sempre sotto mille treni per Francesca Chillemi #chediociaiuti5 - DLocascio68 : RT @LuxVide: Viola Vitale (Francesca Chillemi), una giornalista che decide di lasciare Parigi per tornare a Palermo, la sua città natale. È… - infoitcultura : Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi svela i dettagli della nuova stagione - SeherKh51879323 : Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi svela i dettagli della nuova stagione -