FOTO: L’ex WWE Harland ha debuttato in MLW durante Battle Riot IV (Di domenica 26 giugno 2022) Parker Boudreaux è stato a lungo considerato uno dei prospetti più interessanti presenti al Performance Center WWE. Addirittura si è arrivati a scomodare paragoni con Brock Lesnar. L’ex giocatore di football universitario ha debuttato ad NXT 2.0. con un look completamente cambiato e con il ringname di Harland venendo affiancato a Joe Gacy. La sua esperienza in WWE, però, non è durata molto; lo scorso mese di aprile, infatti, è stato licenziato. La ragione risiederebbe nel fatto che la federazione non ha visto progressi nella sua transizione dal football al wrestling. A distanza di un paio di mesi la prima apparizione lontano da Stamford. Debutto in MLW Nella giornata di venerdì si è tenuto l’evento della MLW Battle Riot IV. Tra i match previsti dalla card anche la 40 Man ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 26 giugno 2022) Parker Boudreaux è stato a lungo considerato uno dei prospetti più interessanti presenti al Performance Center WWE. Addirittura si è arrivati a scomodare paragoni con Brock Lesnar.giocatore di football universitario haad NXT 2.0. con un look completamente cambiato e con il ringname divenendo affiancato a Joe Gacy. La sua esperienza in WWE, però, non è durata molto; lo scorso mese di aprile, infatti, è stato licenziato. La ragione risiederebbe nel fatto che la federazione non ha visto progressi nella sua transizione dal football al wrestling. A distanza di un paio di mesi la prima apparizione lontano da Stamford. Debutto in MLW Nella giornata di venerdì si è tenuto l’evento della MLWIV. Tra i match previsti dalla card anche la 40 Man ...

