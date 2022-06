(Di domenica 26 giugno 2022) Atletica Hassanesi esalta ancora nei Tricolori: il 30enne di origini ivoriane centra sabato 25 giugno a Rieti il nono titolo italiano (quinto all’aperto) nel 110col tempo di 13”45, il terzo migliore in carriera.

Volato a Rieti dalla Spagna (dove si allena agli ordini di Roberto D'Avigo), già dalle batterie (13"62) si era visto undiverso da quello titubante d'inizio stagione. In finale un leggero ...I 100hs sono di Elisa Di Lazzaro (13.01, vento nullo), i 110hs di Hassane(con un buon 13.45, +0.8), il giavellotto di Roberto Orlando (75,14). Nel disco uomini, maglia diitaliano ... Fofana campione d'Italia nei 110 ostacoli. Può conquistare i Mondiali negli Stati Uniti Atletica Hassane Fofana si esalta ancora nei Tricolori: il 30enne di origini ivoriane centra sabato 25 giugno a Rieti il nono titolo italiano (quinto all’aperto) nel 110 ostacoli col tempo di 13”45, i ...a Riccardi Milano schiererà in quarta frazione Rijo Hillary Wanderson Polanco, quinto nei 100 metri in 1032 dietro a Jacobs, Ali, Tortu e Patta. 22.16 Adesso la seconda serie: Atletica Brugnera Porde ...